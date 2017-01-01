AdIndex City Conference 2023

О мероприятии
А что у вас?
Тема, о которой поговорим в рекламном городе, — время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Мы все еще находимся в поиске стабильности и ищем выходы из кризисной ситуации. Но есть и хорошие новости (они виднеются где-то там вдали) — появление новых российских брендов, возвращение рекламодателей и оживление рынка дают жителям нашего города надежду на скорое восстановление. Однако все еще неясно, что же нас ждет в будущем. Сейчас мы все находимся в поиске коллабораций и партнерств, в росте и спросе на предложения от технологических платформ и омниканального ретейла. Маркетологи и рекламщики по-прежнему заинтересованы в создании качественного контента и развитии бренд-медиа. Спрос на big idea, антикризисные решения и качественный PR — вечнозеленая тема!
Но это еще не все — свайпьте влево.
Влетай, пока открыто!
Перед нами открыто окно возможностей, но оно не будет таким всегда. У каждого есть два-три года, чтобы развить наши бизнесы, прокачать знания, вывести на рынок новые продукты, сервисы и услуги. Захватит ли наш рынок ИИ или это будут overqualified-кадры из Поднебесной — предсказать невозможно. Но сегодня важно держать руку на пульсе ловко ускользающего времени, анализировать ситуацию, прогнозировать влияние экономических факторов и не бояться технологического процесса.
Еще чуть-чуть — свайпьте влево.
Реклама всякая нужна, реклама всякая важна
Сейчас, в середине года, самое время представить наши успешные кейсы друг другу и проанализировать полугодие, которое мы прожили, а также попытаться спрогнозировать, как будет развиваться деловая активность в едва обозримом будущем. Впереди нас ждут вызовы и возможности, поэтому давайте вместе исследовать наше настоящее!
«А что у вас?» — пожалуй, самый частый вопрос, который мы задаем сегодня на деловых встречах. 29 июня приглашаем узнать, как дела у индустрии и ваших коллег из разных рекламных страт. До встречи на AdIndex City 2023!
Спикеры
Программа
Деловой блок конференции будет состоять из четырех параллельных потоков в формате выступлений, дискуссий и ток-шоу, посвященных самым актуальным рекламным направлениям и темам.
Регистрация, приветственный кофе
Рекламный рынок сегодня
Наступает утро, просыпается рекламный город. По традиции старт конференции дает пленарная сессия, в которой с высоты прожитого года посмотрим, как развивался рынок. В этот раз все без изменений: топ-менеджеры выступят с аналитикой и прогнозами в нескольких ракурсах: влияние экономических факторов на бизнес-активность, показатели рекламной экономики 2023 (первое полугодие), поведение рекламодателей и потребителей, динамика и драйверы роста медиапотребления, тренды в маркетинге и технологиях, инсайты и идеи для развития рекламного бизнеса.
Кофе-брейк
Рецепты эффективных коммуникаций
Современный рекламный рынок похож на большой рынок экзотических специй, на котором каждый может найти товар на вкус, цвет и размер кошелька — столько в нем разнообразных каналов, инвентаря, технологий, форматов. Вопрос только в том, как маркетологу найти правильные пропорции для создания рецепта идеального медиамикса, в котором все калории на своем месте, рейтинги взвешены и подсчитаны, рекламные коммуникации бесшовны, кей вьюжалы созданы точно по гайдам и щедро замешаны на big ideas.
В этой секции мы будем много говорить, показывать, анализировать лучшие практики построения омниканальных рекламных коммуникаций. Свои идеи и советы ценителям всего эффективного предложат маркетологи и рекламщики — настоящие спецы в высокой рекламной кухне.
Перерыв
«90/60/90»: новые пропорции идеального digital-mix
Сказать, что за последний год digital-landscape изменился, — не сказать ничего. Уход крупных глобальных площадок, сделки по продаже/объединению локальных платформ и консолидация рынка вокруг нескольких экосистем, переход на новые кабинеты и бум retail media, изменения в MarTech и недоступность части аудитории из-за VPN — все это повлияло на digital mix. Раньше мы имели четкие benchmarks, при планировании ориентировались на golden rules, проверенные временем, и знали, какой канал/площадка эффективнее работает на ту или иную задачу. А что теперь? Крупнейшие рекламодатели поделятся своим видением идеального интернет-сплита, расскажут, какие каналы и площадки наиболее эффективны теперь и куда они планируют инвестировать в 2023–24 годах.
Лидер секции — OMD OM Group.
Перерыв
Каждый супергерой хочет знать, где взять трафик
«Трафик» — криптонит для любого, кто работает во вселенной Digital. Целевой, органический, бесплатный, без фрода и кликбейта — мечта любого рекламного супергероя! И страшный сон для тех, кто производит ради него бесчисленное количество текстов, видео и прочего контента, но трафик не растет. Тот, кто, несмотря на кризис, уход и недоступность иностранных платформ, умудрился найти новые источники трафика, стал настоящим One-Above-All, верховным правителем рекламной мультивселенной. Давайте будем честны друг с другом: боты, кликовые фермы и другие фейковые технологии — всего лишь симулякры, которые не приносят реальных пользователей, сжирают рекламный бюджет и тормозят развитие рынка. В нашей секции будем говорить о том, как сегодня привлекать внимание реальных людей, вести их по воронке и получать тот самый трафик, клики, цифры и продажи, о которых все так мечтают. Ну и конечно, о том, как бороться с фродом и блюсти brand safety.
Перерыв
Где лучшие коллабы? У нас...
Коллаборация двух и большего количества брендов — популярный нынче способ, направленный на обмен и привлечение внимания существующих аудиторий, создание инфоповодов, шеринг маркетинговых и рекламных бюджетов. И еще удачный повод, чтобы по-другому взглянуть на свои коммуникации: поменять визуальный стиль или тональность, привлечь в рекламу новые лица, решиться на эксперимент, на который бренд целиком пока не готов. Коллабы помогают добиться не только роста продаж и повышения узнаваемости, но и создания нового уникального продукта, от которого в выигрыше останутся все — и бренды, и потребители. Последние давно уже привыкли удивляться неожиданным и ярким экспериментам и с удовольствием вовлекаются в эту движуху. Давайте рассмотрим наиболее интересные и заслуживающие внимания примеры и поговорим с их создателями обо всех тонкостях бизнес-моделей в жанре win-win.
Караоке-батл «Музыкальные рифмы рекламных ревербераций»
Всегда было интересно, почему реклама в телевизоре громче основной программы? Потому что никто не умеет петь с такой отдачей, как рекламщики и маркетологи. Их голоса способны растопить даже самые холодные сердца ЛПР. И вы сможете сами в этом убедиться. Поднимайте бокалы и приготовьтесь к настоящему караоке-батлу. Голосистые рекламщики, музыкальный бенд (а не просто скачанные из интернета песни) и настоящий профессиональный бэк-вокал. Кто станет звездой вечера и завоюет симпатии зрителей? Чье пение рекламный мир запомнит на долгие годы? Покажет битва!
Караоке-батл состоится на центральной площади города. Никакие дожди или метели (мало ли) нас не остановят! Голос рекламы будет услышан!
Регистрация, приветственный кофе
«Только за деньги — да?»: новая реальность PR&SMM
Глобальная информационная трансформация последних лет, а также локальная ситуация стремительно меняют подходы и практики построения PR- и диджитал-коммуникаций. Во многом на изменение классических методов продвижения сегодня влияет сокращение инвентаря, обусловленное недоступностью иностранных социальных медиа, сокращением традиционных медиа, в целом изменение медиаландшафта и потребления информации. В поисках альтернативных каналов коммуникаций многие бренды стали активно развивать свое присутствие в популярных мессенджерах, видеоплатформах, развивать собственные бренд-медиа и использовать инфлюенс-маркетинг. На смену взаимоотношениям с редакциями, где качественный информационный повод был общепризнанной валютой, все чаще приходят стандартные маркетинговые подходы, подразумевающие классическое медиапланирование и закупки прямой рекламы. Грань между PR и маркетинговыми коммуникациями стирается, но где она проходит — мы как раз и попытаемся обсудить с экспертами. А также обсудим ряд чувствительных тем, таких как: возможен ли сегодня «бесплатный» пиар, по каким принципам и правилам будет работать молодое поколение коммуникаторов, где искать точки роста и эффективности коммуникации в диджитал и public relations, как трансформируется PR и SMM под влиянием ИИ-технологий.
Кофе-брейк
OOH-BUMBLE: как рынку наружной рекламы не стать заложником временного роста
Существует мнение о том, что рост наружной рекламы, связанный с ограничением других площадок, временный. Чтобы не потерять бюджеты и сохранить положительную динамику, рекламодателям нужны понятные метрики, по которым можно посчитать конверсию, а следовательно - рынку нужны индустриальные измерения. В этой секции мы поговорим о том, какие шаги необходимо предпринимать всем игрокам OOH-рынка, чтобы сохранить сегмент «наружки» столь же привлекательным для рекламодателей, как и сейчас.
Перерыв
Максимально прикладной MarTech: автоматизируй и оптимизируй. Здесь и сейчас!
В глобальном рекламном пространстве насчитывается свыше 10 тыс. MarTech-решений. В нашей городской секции представлены 5 технологических платформ. Зато каких! Тех, что позволяют уже здесь и сейчас оптимизировать огромный стек задач. Повышают точность и глубину прогнозирования. Автоматизируют планирование. Находят аудиторию. Находят уникальную аудиторию. Повышают эффективность аналитики и управления. Все это покажем на конкретных примерах, свежих кейсах и апробированных решениях. Поговорим и о будущем MarTech. О том, как быстро мы дойдем до прекрасного маркетинга будущего, когда рекламные кампании будут планироваться, запускаться и управляться одной волшебной кнопкой. И где мы сейчас на этом пути.
Лидер секции — Dinnovate Group.
Перерыв
Рекламный рынок: экономить нельзя инвестировать
Сегодняшний агентский бизнес в нашей стране стал очень чувствительным к ряду факторов. Кризис, развитие технологий, уход инвентаря и транснациональных компаний, локализация оставшихся, экспансия азиатских брендов приводят к изменению рекламного ландшафта, правил игры и УТП агентского бизнеса. В эпоху тектонических изменений возникает вопрос: какое поведение выбрать? Стоит ли «резать косты», стремясь сохраниться, или же лучше инвестировать в технологический апгрейд агентства и развитие персонала? Чтобы найти ответы и определить, кто окажется на вершине успеха в этой битве идей и аргументов, мы предлагаем вам поучаствовать в дебатах «Рекламный рынок: экономить нельзя инвестировать». В этот батл мы пригласили экономистов и топ-менеджеров рекламной индустрии, которые смогут привести цифры и факты, подтверждающие состоятельность обеих стратегий, а возможно, и найти новые пути развития.
Лидер секции — Perfluence.
Перерыв
Караоке-батл «Музыкальные рифмы рекламных ревербераций»
Всегда было интересно, почему реклама в телевизоре громче основной программы? Потому что никто не умеет петь с такой отдачей, как рекламщики и маркетологи. Их голоса способны растопить даже самые холодные сердца ЛПР. И вы сможете сами в этом убедиться. Поднимайте бокалы и приготовьтесь к настоящему караоке-батлу. Голосистые рекламщики, музыкальный бенд (а не просто скачанные из интернета песни) и настоящий профессиональный бэк-вокал. Кто станет звездой вечера и завоюет симпатии зрителей? Чье пение рекламный мир запомнит на долгие годы? Покажет битва!
Караоке-батл состоится на центральной площади города. Никакие дожди или метели (мало ли) нас не остановят! Голос рекламы будет услышан!
Регистрация, приветственный кофе
Кофе-брейк
E-commerce на 360: хватать или убегать
E-com продал себя всем, но с точки зрения сервиса и взаимодействия потребителя с полкой есть бизнес-вопросы.
На секции поговорим о том, станет ли электронная коммерция основной точкой продаж. Посмотрим на данный вопрос глазами клиентов, площадок и агентства. Почелленджим друг друга и найдем ответ на главный вопрос — а надо ли вообще идти в E-commerce.
Перерыв
Перпетуум-mobile 2023
В начале 2023 года количество пользователей мобильных телефонов составило 5,44 миллиарда человек — это 68% от общей численности населения мира. Сегодня доступ в интернет имеет 64,4% всего мирового населения! Глобальный мобильный маркетинг продолжает свое шествие по планете, но нам всем интересно узнать, как обстоят дела с ним в России в 2023 году. Как изменился ландшафт игроков сегмента и рекламодателей после остановки деятельности ключевых платформ — источников мобильного трафика? Какие альтернативные источники трафика и рекламного инвентаря смогли предложить участники мобильного сегмента? Как изменились KPI компаний и как поменялся мобайл-перформанс в целом? Где и как маркетологи закупают рекламу для привлечения новых пользователей? Какой будет деловая активность в mobile ad до конца года и с какими трудностями мы столкнемся в будущем году? Приглашенные спикеры представят анализ текущей ситуации, прогнозы и самые свежие кейсы и технологические решения.
Перерыв
«Догони меня, если сможешь»: как искать и находить необычные аудитории в диджитал
Каждый бренд стремится найти свою аудиторию любыми возможными способами. Он хочет не только привлечь внимание потенциальных клиентов, но и превратить их в лайки, клики и в конечном итоге в продажи. Иногда бывает сложно найти нужную аудиторию с помощью стандартных методов и технологий, поэтому требуется нестандартное мышление и находчивость. В настоящее время особенно актуальна проблема дефицита инвентаря и аналитических платформ. Совместно со Scanners мы пригласили маркетологов и цифровых специалистов в секцию, где они смогут поделиться своим опытом и знаниями о том, как и где найти потребителей в цифровой среде, особенно если целью является достижение необычной или специфической аудитории.
Лидер секции — Scanners.
Перерыв
Make Content Great Again!
Мы находимся в периоде информационной эры, который продолжается и характеризуется глобальным сдвигом от традиционной индустрии, установленной индустриальной революцией, к оцифрованной и компьютеризованной индустрии, основанной на передаче информации. За последние 20 лет человечество создало огромное количество контента, больше, чем когда-либо прежде в своей истории! Но много не всегда значит качественно, интересно и тем более полезно. Сегодня традиционные медиа, социальные сети, мессенджеры, брендовые медиа, ретейл-медиа и блогеры вываливают на потребителя массу ненужной информации, которая не оказывает влияния на его жизнь. Однако каждый из нас (паблишеров, рекламщиков, маркетологов и пиарщиков) стремится быть полезным для своей ЦА и эффективным в достижении собственных целей. Но действительно ли мы знаем, как люди потребляют информацию, как читают заголовки, смотрят сторис, скроллят, комментят и репостят? Давайте обсудим с издателями, брендами и блогерами, как мы можем сегодня создавать и предоставлять полезную информацию с максимальной выгодой для себя и нашей аудитории.
Караоке-батл «Музыкальные рифмы рекламных ревербераций»
Всегда было интересно, почему реклама в телевизоре громче основной программы? Потому что никто не умеет петь с такой отдачей, как рекламщики и маркетологи. Их голоса способны растопить даже самые холодные сердца ЛПР. И вы сможете сами в этом убедиться. Поднимайте бокалы и приготовьтесь к настоящему караоке-батлу. Голосистые рекламщики, музыкальный бенд (а не просто скачанные из интернета песни) и настоящий профессиональный бэк-вокал. Кто станет звездой вечера и завоюет симпатии зрителей? Чье пение рекламный мир запомнит на долгие годы? Покажет битва!
Караоке-батл состоится на центральной площади города. Никакие дожди или метели (мало ли) нас не остановят! Голос рекламы будет услышан!
Регистрация, приветственный кофе
Кейсы I
25 рекламных историй этого лета.
Весь день в четвертом зале вы сможете смотреть и слушать эксклюзивные кейсы о том, как идеи и теории превращались в реальность — продукты, сервисы, технологические и инновационные прорывы. В нашей самой прикладной секции маркетологи, рекламисты и авторы поделятся своим опытом в создании рекламных кампаний и сервисов, уникальными инсайтами и актуальными форматами взаимодействия с потребителями. Слушатели получат доступ к цифрам, фактам и бенчмаркам напрямую от их создателей. Истории, представленные в этом году, станут не только источником вдохновения, но и ориентиром для всей индустрии, определяющим победителей в борьбе за внимание и доверие потребителей.
Кофе-брейк
Кейсы II
25 рекламных историй этого лета.
Весь день в четвертом зале вы сможете смотреть и слушать эксклюзивные кейсы о том, как идеи и теории превращались в реальность — продукты, сервисы, технологические и инновационные прорывы. В нашей самой прикладной секции маркетологи, рекламисты и авторы поделятся своим опытом в создании рекламных кампаний и сервисов, уникальными инсайтами и актуальными форматами взаимодействия с потребителями. Слушатели получат доступ к цифрам, фактам и бенчмаркам напрямую от их создателей. Истории, представленные в этом году, станут не только источником вдохновения, но и ориентиром для всей индустрии, определяющим победителей в борьбе за внимание и доверие потребителей.
Перерыв
Кейсы III
25 рекламных историй этого лета.
Весь день в четвертом зале вы сможете смотреть и слушать эксклюзивные кейсы о том, как идеи и теории превращались в реальность — продукты, сервисы, технологические и инновационные прорывы. В нашей самой прикладной секции маркетологи, рекламисты и авторы поделятся своим опытом в создании рекламных кампаний и сервисов, уникальными инсайтами и актуальными форматами взаимодействия с потребителями. Слушатели получат доступ к цифрам, фактам и бенчмаркам напрямую от их создателей. Истории, представленные в этом году, станут не только источником вдохновения, но и ориентиром для всей индустрии, определяющим победителей в борьбе за внимание и доверие потребителей.
Перерыв
Кейсы IV
25 рекламных историй этого лета.
Весь день в четвертом зале вы сможете смотреть и слушать эксклюзивные кейсы о том, как идеи и теории превращались в реальность — продукты, сервисы, технологические и инновационные прорывы. В нашей самой прикладной секции маркетологи, рекламисты и авторы поделятся своим опытом в создании рекламных кампаний и сервисов, уникальными инсайтами и актуальными форматами взаимодействия с потребителями. Слушатели получат доступ к цифрам, фактам и бенчмаркам напрямую от их создателей. Истории, представленные в этом году, станут не только источником вдохновения, но и ориентиром для всей индустрии, определяющим победителей в борьбе за внимание и доверие потребителей.
Перерыв
Жизнь без фильтров: как инфлюенсеры справляются с реальностью
В 2022 году инфлюенсерский рынок столкнулся с потерей двух основных источников трафика, и на данный момент для них не было найдено полноценной замены. Однако спрос на широкий цифровой инвентарь продолжает расти. Роль маркетинга влияния, который до сих пор был значимой движущей силой в онлайн-продвижении, изменилась за последние два года. Участники данной секции обсудят, насколько он смог адаптироваться, предложить новое понимание технологий и сервисов, а также какие ответы на вопросы еще предстоит найти в этой области.
Караоке-батл «Музыкальные рифмы рекламных ревербераций»
Всегда было интересно, почему реклама в телевизоре громче основной программы? Потому что никто не умеет петь с такой отдачей, как рекламщики и маркетологи. Их голоса способны растопить даже самые холодные сердца ЛПР. И вы сможете сами в этом убедиться. Поднимайте бокалы и приготовьтесь к настоящему караоке-батлу. Голосистые рекламщики, музыкальный бенд (а не просто скачанные из интернета песни) и настоящий профессиональный бэк-вокал. Кто станет звездой вечера и завоюет симпатии зрителей? Чье пение рекламный мир запомнит на долгие годы? Покажет битва!
Караоке-батл состоится на центральной площади города. Никакие дожди или метели (мало ли) нас не остановят! Голос рекламы будет услышан!
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- Доступ ко всем залам в течение всего дня
- Кофе-брейки
- Доступ к after-party
- Вечерний фуршет, б/а и алкогольные напитки
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