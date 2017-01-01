AdIndex City Conference 2023

LOFT#4

О мероприятии

А что у вас?

Тема, о которой поговорим в рекламном городе, — время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Мы все еще находимся в поиске стабильности и ищем выходы из кризисной ситуации. Но есть и хорошие новости (они виднеются где-то там вдали) — появление новых российских брендов, возвращение рекламодателей и оживление рынка дают жителям нашего города надежду на скорое восстановление. Однако все еще неясно, что же нас ждет в будущем. Сейчас мы все находимся в поиске коллабораций и партнерств, в росте и спросе на предложения от технологических платформ и омниканального ретейла. Маркетологи и рекламщики по-прежнему заинтересованы в создании качественного контента и развитии бренд-медиа. Спрос на big idea, антикризисные решения и качественный PR — вечнозеленая тема!

Но это еще не все — свайпьте влево.

Влетай, пока открыто!

Перед нами открыто окно возможностей, но оно не будет таким всегда. У каждого есть два-три года, чтобы развить наши бизнесы, прокачать знания, вывести на рынок новые продукты, сервисы и услуги. Захватит ли наш рынок ИИ или это будут overqualified-кадры из Поднебесной — предсказать невозможно. Но сегодня важно держать руку на пульсе ловко ускользающего времени, анализировать ситуацию, прогнозировать влияние экономических факторов и не бояться технологического процесса.

Еще чуть-чуть — свайпьте влево.

Реклама всякая нужна, реклама всякая важна

Сейчас, в середине года, самое время представить наши успешные кейсы друг другу и проанализировать полугодие, которое мы прожили, а также попытаться спрогнозировать, как будет развиваться деловая активность в едва обозримом будущем. Впереди нас ждут вызовы и возможности, поэтому давайте вместе исследовать наше настоящее!

«А что у вас?» — пожалуй, самый частый вопрос, который мы задаем сегодня на деловых встречах. 29 июня приглашаем узнать, как дела у индустрии и ваших коллег из разных рекламных страт. До встречи на AdIndex City 2023!

Спикеры

Александр Сироватский
Media Instinct Group
Мария Колосова
Group4Media
Вероника Северная
NMi Group
Фёдор Скородумов
Tinkoff Data
Дарья Лебедева
VK
Татьяна Гура
«МегаФон»
Максим Козлов
Sber AR/VR Lab
Зинаида Хохлова
«Спортмастер»
Екатерина Звонова
«СберСпасибо»
Дмитрий Филимошкин
ГК «ЭФКО»
Все спикеры

Программа

Деловой блок конференции будет состоять из четырех параллельных потоков в формате выступлений, дискуссий и ток-шоу, посвященных самым актуальным рекламным направлениям и темам.

Зал 1
Зал 2
Зал 3
Зал 4
09:00–10:00
Зал 1

Регистрация, приветственный кофе

10:00–11:30
Зал 1

Рекламный рынок сегодня

Наступает утро, просыпается рекламный город. По традиции старт конференции дает пленарная сессия, в которой с высоты прожитого года посмотрим, как развивался рынок. В этот раз все без изменений: топ-менеджеры выступят с аналитикой и прогнозами в нескольких ракурсах: влияние экономических факторов на бизнес-активность, показатели рекламной экономики 2023 (первое полугодие), поведение рекламодателей и потребителей, динамика и драйверы роста медиапотребления, тренды в маркетинге и технологиях, инсайты и идеи для развития рекламного бизнеса.

Мария Георгиевская
AdIndex
Мария Георгиевская
Руководитель отдела медиа и контента
Модератор
AdIndex
Александр Сироватский
Media Instinct Group
Александр Сироватский
Вице-президент по стратегии
Media Instinct Group
Мария Колосова
Group4Media
Мария Колосова
Генеральный директор
Group4Media
Вероника Северная
NMi Group
Вероника Северная
Генеральный директор
NMi Group
Фёдор Скородумов
Tinkoff Data
Фёдор Скородумов
Руководитель аналитики проекта
Tinkoff Data
Дарья Лебедева
VK
Дарья Лебедева
Заместитель коммерческого директора по работе с партнерами
VK
Татьяна Гура
«МегаФон»
Татьяна Гура
Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям
«МегаФон»
Максим Козлов
Sber AR/VR Lab
Максим Козлов
Head of Sber
Sber AR/VR Lab
Татьяна Эшназарова
AdIndex
Татьяна Эшназарова
Главный редактор
AdIndex
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11:30–12:00
Зал 1

Кофе-брейк

12:00–13:00
Зал 1

Рецепты эффективных коммуникаций

Современный рекламный рынок похож на большой рынок экзотических специй, на котором каждый может найти товар на вкус, цвет и размер кошелька — столько в нем разнообразных каналов, инвентаря, технологий, форматов. Вопрос только в том, как маркетологу найти правильные пропорции для создания рецепта идеального медиамикса, в котором все калории на своем месте, рейтинги взвешены и подсчитаны, рекламные коммуникации бесшовны, кей вьюжалы созданы точно по гайдам и щедро замешаны на big ideas.

В этой секции мы будем много говорить, показывать, анализировать лучшие практики построения омниканальных рекламных коммуникаций. Свои идеи и советы ценителям всего эффективного предложат маркетологи и рекламщики — настоящие спецы в высокой рекламной кухне.

Ксения Баженова
«М.Видео-Эльдорадо»
Ксения Баженова
Руководитель отдела контента
Модератор
«М.Видео-Эльдорадо»
Екатерина Самотёсова
SOCIALIST
Екатерина Самотёсова
Креативный директор
SOCIALIST
Михаил Постевой
Сейлз-хаус «Газпром-медиа»
Михаил Постевой
Руководитель digital-группы
Сейлз-хаус «Газпром-медиа»
Екатерина Звонова
«СберСпасибо»
Екатерина Звонова
Директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности
«СберСпасибо»
Зинаида Хохлова
«Спортмастер»
Зинаида Хохлова
Директор по маркетингу
«Спортмастер»
Наталья Тихонова
«Дикси»
Наталья Тихонова
Директор по маркетинговым коммуникациям
«Дикси»
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13:00–13:40
Зал 1

Перерыв

13:40–14:40
Зал 1

«90/60/90»: новые пропорции идеального digital-mix

Сказать, что за последний год digital-landscape изменился, — не сказать ничего. Уход крупных глобальных площадок, сделки по продаже/объединению локальных платформ и консолидация рынка вокруг нескольких экосистем, переход на новые кабинеты и бум retail media, изменения в MarTech и недоступность части аудитории из-за VPN — все это повлияло на digital mix. Раньше мы имели четкие benchmarks, при планировании ориентировались на golden rules, проверенные временем, и знали, какой канал/площадка эффективнее работает на ту или иную задачу. А что теперь? Крупнейшие рекламодатели поделятся своим видением идеального интернет-сплита, расскажут, какие каналы и площадки наиболее эффективны теперь и куда они планируют инвестировать в 2023–24 годах.

Лидер секции — OMD OM Group.

Елизавета Калинина
OMD AMS
Елизавета Калинина
Digital Director
Модератор
OMD AMS
Артем Лопухин
Иви
Артем Лопухин
Директор по маркетинговым коммуникациям
Иви
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14:40–15:00
Зал 1

Перерыв

15:00–16:00
Зал 1

Каждый супергерой хочет знать, где взять трафик

«Трафик» — криптонит для любого, кто работает во вселенной Digital. Целевой, органический, бесплатный, без фрода и кликбейта — мечта любого рекламного супергероя! И страшный сон для тех, кто производит ради него бесчисленное количество текстов, видео и прочего контента, но трафик не растет. Тот, кто, несмотря на кризис, уход и недоступность иностранных платформ, умудрился найти новые источники трафика, стал настоящим One-Above-All, верховным правителем рекламной мультивселенной. Давайте будем честны друг с другом: боты, кликовые фермы и другие фейковые технологии — всего лишь симулякры, которые не приносят реальных пользователей, сжирают рекламный бюджет и тормозят развитие рынка. В нашей секции будем говорить о том, как сегодня привлекать внимание реальных людей, вести их по воронке и получать тот самый трафик, клики, цифры и продажи, о которых все так мечтают. Ну и конечно, о том, как бороться с фродом и блюсти brand safety.

Рафаэль Мелик-Еганов
СМИ2
Рафаэль Мелик-Еганов
Директор по развитию
Модератор
СМИ2
Виктория Гавва
Sparrow
Виктория Гавва
Руководитель отдела развития
Sparrow
Виктор Костенко
Admon
Виктор Костенко
Сооснователь
Admon
Сергей Белов
Adv.Cake
Сергей Белов
Генеральный директор
Adv.Cake
Роман Носов
МТС
Роман Носов
Начальник отдела планирования и размещения рекламы
МТС
Николай Сентюрин
VK
Николай Сентюрин
Руководитель направления развития рекламных продуктов
VK
Денис Малявин
«Яндекс»
Денис Малявин
Руководитель геомедийной рекламы
«Яндекс»
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16:00–16:20
Зал 1

Перерыв

16:20–17:50
Зал 1

Где лучшие коллабы? У нас...

Коллаборация двух и большего количества брендов — популярный нынче способ, направленный на обмен и привлечение внимания существующих аудиторий, создание инфоповодов, шеринг маркетинговых и рекламных бюджетов. И еще удачный повод, чтобы по-другому взглянуть на свои коммуникации: поменять визуальный стиль или тональность, привлечь в рекламу новые лица, решиться на эксперимент, на который бренд целиком пока не готов. Коллабы помогают добиться не только роста продаж и повышения узнаваемости, но и создания нового уникального продукта, от которого в выигрыше останутся все — и бренды, и потребители. Последние давно уже привыкли удивляться неожиданным и ярким экспериментам и с удовольствием вовлекаются в эту движуху. Давайте рассмотрим наиболее интересные и заслуживающие внимания примеры и поговорим с их создателями обо всех тонкостях бизнес-моделей в жанре win-win.

Ярослав Макаров
AdIndex
Ярослав Макаров
Креативный директор
Модератор
AdIndex
Алиса Кольмина
«СберМаркетинг»
Алиса Кольмина
Руководитель управления интегрированных проектов
«СберМаркетинг»
Наталья Жестарева
«Sибирская коллекция»
Наталья Жестарева
Директор по маркетингу
«Sибирская коллекция»
Юлия Ломако
«Магнит»
Юлия Ломако
Директор департамента по маркетинговым коммуникациям
«Магнит»
Ольга Бабкина
«МегаФон»
Ольга Бабкина
Руководитель направления по традиционным медиа, спонсорству и партнерству
«МегаФон»
Анна Годунова
ТНТ
Анна Годунова
Директор по маркетингу
ТНТ
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18:00–23:00
Центральная площадь рекламного города

Караоке-батл «Музыкальные рифмы рекламных ревербераций»

Всегда было интересно, почему реклама в телевизоре громче основной программы? Потому что никто не умеет петь с такой отдачей, как рекламщики и маркетологи. Их голоса способны растопить даже самые холодные сердца ЛПР. И вы сможете сами в этом убедиться. Поднимайте бокалы и приготовьтесь к настоящему караоке-батлу. Голосистые рекламщики, музыкальный бенд (а не просто скачанные из интернета песни) и настоящий профессиональный бэк-вокал. Кто станет звездой вечера и завоюет симпатии зрителей? Чье пение рекламный мир запомнит на долгие годы? Покажет битва!

Караоке-батл состоится на центральной площади города. Никакие дожди или метели (мало ли) нас не остановят! Голос рекламы будет услышан!

09:00–10:00
Зал 2

Регистрация, приветственный кофе

10:00–11:30
Зал 2

«Только за деньги — да?»: новая реальность PR&SMM

Глобальная информационная трансформация последних лет, а также локальная ситуация стремительно меняют подходы и практики построения PR- и диджитал-коммуникаций. Во многом на изменение классических методов продвижения сегодня влияет сокращение инвентаря, обусловленное недоступностью иностранных социальных медиа, сокращением традиционных медиа, в целом изменение медиаландшафта и потребления информации. В поисках альтернативных каналов коммуникаций многие бренды стали активно развивать свое присутствие в популярных мессенджерах, видеоплатформах, развивать собственные бренд-медиа и использовать инфлюенс-маркетинг. На смену взаимоотношениям с редакциями, где качественный информационный повод был общепризнанной валютой, все чаще приходят стандартные маркетинговые подходы, подразумевающие классическое медиапланирование и закупки прямой рекламы. Грань между PR и маркетинговыми коммуникациями стирается, но где она проходит — мы как раз и попытаемся обсудить с экспертами. А также обсудим ряд чувствительных тем, таких как: возможен ли сегодня «бесплатный» пиар, по каким принципам и правилам будет работать молодое поколение коммуникаторов, где искать точки роста и эффективности коммуникации в диджитал и public relations, как трансформируется PR и SMM под влиянием ИИ-технологий.

Стефания Стрижова
НРА
Стефания Стрижова
PR-директор
Модератор
НРА
Алексей Меркутов
VK
Алексей Меркутов
Вице-президент по связям с общественностью
VK
Алексей Гапеев
«Интерфакс»
Алексей Гапеев
Главный редактор службы интернет-проектов
«Интерфакс»
Мария Лапук
Vinci Agency
Мария Лапук
Основатель
Vinci Agency
Софья Иванова
«Билайн»
Софья Иванова
Вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию
«Билайн»
Полина Мотосова
ГК «ДИКСИ»
Полина Мотосова
Руководитель отдела digital-продвижения
ГК «ДИКСИ»
Елена Кожадей
Росбанк
Елена Кожадей
Директор департамента коммуникаций и рекламы
Росбанк
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11:30–12:00
Зал 2

Кофе-брейк

12:00–13:00
Зал 2

OOH-BUMBLE: как рынку наружной рекламы не стать заложником временного роста

Существует мнение о том, что рост наружной рекламы, связанный с ограничением других площадок, временный. Чтобы не потерять бюджеты и сохранить положительную динамику, рекламодателям нужны понятные метрики, по которым можно посчитать конверсию, а следовательно - рынку нужны индустриальные измерения. В этой секции мы поговорим о том, какие шаги необходимо предпринимать всем игрокам OOH-рынка, чтобы сохранить сегмент «наружки» столь же привлекательным для рекламодателей, как и сейчас.

Илья Шершуков
Admetrix
Илья Шершуков
Генеральный директор
Модератор
Admetrix
Павел Цыкунов
«Второй Этаж»
Павел Цыкунов
Руководитель отдела продаж
«Второй Этаж»
Илья Фомин
Медиагруппа «РИМ»
Илья Фомин
CEO
Медиагруппа «РИМ»
Роман Абдулин
«Вместе.ру», «Самолет»
Роман Абдулин
Управляющий партнер, директор по стратегическому маркетингу
«Вместе.ру», «Самолет»
Федор Лях
OMD OM Group
Федор Лях
Директор по закупкам наружной рекламы
OMD OM Group
Вячеслав Кан
Gallery
Вячеслав Кан
Программатик-директор
Gallery
Анатолий Купреев
MasterAd (by Okkam)
Анатолий Купреев
Генеральный директор
MasterAd (by Okkam)
Надежда Иванникова
«Тинькофф»
Надежда Иванникова
Медиа-менеджер
«Тинькофф»
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13:00–13:40
Зал 2

Перерыв

13:40–14:40
Зал 2

Максимально прикладной MarTech: автоматизируй и оптимизируй. Здесь и сейчас!

В глобальном рекламном пространстве насчитывается свыше 10 тыс. MarTech-решений. В нашей городской секции представлены 5 технологических платформ. Зато каких! Тех, что позволяют уже здесь и сейчас оптимизировать огромный стек задач. Повышают точность и глубину прогнозирования. Автоматизируют планирование. Находят аудиторию. Находят уникальную аудиторию. Повышают эффективность аналитики и управления. Все это покажем на конкретных примерах, свежих кейсах и апробированных решениях. Поговорим и о будущем MarTech. О том, как быстро мы дойдем до прекрасного маркетинга будущего, когда рекламные кампании будут планироваться, запускаться и управляться одной волшебной кнопкой. И где мы сейчас на этом пути.

Лидер секции — Dinnovate Group.

Людмила Черных
Dinnovate Group
Людмила Черных
CMO
Модератор
Dinnovate Group
Владимир Мосин
«Сбер»
Владимир Мосин
Руководитель рекламных технологий
«Сбер»
Марина Сафонова
Danone
Марина Сафонова
Marketing Digital Lead
Danone
Любовь Ячкова
«Билайн»
Любовь Ячкова
Директор по видеопродукту
«Билайн»
Михаил Степнов
МТС
Михаил Степнов
Директор по AdTech BigData
МТС
Анастасия Толубец
Synergetic
Анастасия Толубец
Аналитик данных
Synergetic
Наталья Ивановская
Tamburin
Наталья Ивановская
CEO&Founder
Tamburin
Анна Громова
Dinnovate Group
Анна Громова
Client Service Director
Dinnovate Group
Анастасия Гайнанова
Агрохолдинг «Ситно»
Анастасия Гайнанова
Директор по маркетингу
Агрохолдинг «Ситно»
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14:40–15:00
Зал 2

Перерыв

15:00–16:00
Зал 2

Рекламный рынок: экономить нельзя инвестировать

Сегодняшний агентский бизнес в нашей стране стал очень чувствительным к ряду факторов. Кризис, развитие технологий, уход инвентаря и транснациональных компаний, локализация оставшихся, экспансия азиатских брендов приводят к изменению рекламного ландшафта, правил игры и УТП агентского бизнеса. В эпоху тектонических изменений возникает вопрос: какое поведение выбрать? Стоит ли «резать косты», стремясь сохраниться, или же лучше инвестировать в технологический апгрейд агентства и развитие персонала? Чтобы найти ответы и определить, кто окажется на вершине успеха в этой битве идей и аргументов, мы предлагаем вам поучаствовать в дебатах «Рекламный рынок: экономить нельзя инвестировать». В этот батл мы пригласили экономистов и топ-менеджеров рекламной индустрии, которые смогут привести цифры и факты, подтверждающие состоятельность обеих стратегий, а возможно, и найти новые пути развития.

Лидер секции — Perfluence.

Евгения Казакова
Perfluence
Евгения Казакова
Операционный директор
Модератор
Perfluence
Ирина Пустовит
AdIndex
Ирина Пустовит
Руководитель исследовательского направления
Модератор
AdIndex
Елена Мельникова
МТС
Елена Мельникова
Директор по рекламным технологиям
МТС
Олеся Аветисян
ГК «Риалвеб»
Олеся Аветисян
Генеральный директор
ГК «Риалвеб»
Кирилл Пыжов
Perfluence
Кирилл Пыжов
Co-Founder
Perfluence
Мария Колосова
Group4Media
Мария Колосова
Генеральный директор
Group4Media
Наталья Дмитриева
«СберСеллер»
Наталья Дмитриева
Генеральный директор
«СберСеллер»
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16:00–16:20
Зал 2

Перерыв

18:00–23:00
Центральная площадь рекламного города

Караоке-батл «Музыкальные рифмы рекламных ревербераций»

Всегда было интересно, почему реклама в телевизоре громче основной программы? Потому что никто не умеет петь с такой отдачей, как рекламщики и маркетологи. Их голоса способны растопить даже самые холодные сердца ЛПР. И вы сможете сами в этом убедиться. Поднимайте бокалы и приготовьтесь к настоящему караоке-батлу. Голосистые рекламщики, музыкальный бенд (а не просто скачанные из интернета песни) и настоящий профессиональный бэк-вокал. Кто станет звездой вечера и завоюет симпатии зрителей? Чье пение рекламный мир запомнит на долгие годы? Покажет битва!

Караоке-батл состоится на центральной площади города. Никакие дожди или метели (мало ли) нас не остановят! Голос рекламы будет услышан!

09:00–10:00
Зал 3

Регистрация, приветственный кофе

11:30–12:00
Зал 3

Кофе-брейк

12:00–13:00
Зал 3

E-commerce на 360: хватать или убегать

E-com продал себя всем, но с точки зрения сервиса и взаимодействия потребителя с полкой есть бизнес-вопросы.

На секции поговорим о том, станет ли электронная коммерция основной точкой продаж. Посмотрим на данный вопрос глазами клиентов, площадок и агентства. Почелленджим друг друга и найдем ответ на главный вопрос — а надо ли вообще идти в E-commerce.

Максим Ермолаев
Media Instinct Group
Максим Ермолаев
Chief Data Officer
Модератор
Media Instinct Group
Роман Каган
Synergetic
Роман Каган
Head of Digital
Synergetic
Анастасия Беккер
Media Instinct Group
Анастасия Беккер
E-com-директор
Media Instinct Group
Артём Хохлов
Ozon
Артём Хохлов
Руководитель направления рекламной коммерции
Ozon
Игорь Соломатин
«Яндекс.Маркет»
Игорь Соломатин
Руководитель агентского направления
«Яндекс.Маркет»
Денис Сигутин
Pena
Денис Сигутин
СЕО
Pena
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13:00–13:40
Зал 3

Перерыв

13:40–14:40
Зал 3

Перпетуум-mobile 2023

В начале 2023 года количество пользователей мобильных телефонов составило 5,44 миллиарда человек — это 68% от общей численности населения мира. Сегодня доступ в интернет имеет 64,4% всего мирового населения! Глобальный мобильный маркетинг продолжает свое шествие по планете, но нам всем интересно узнать, как обстоят дела с ним в России в 2023 году. Как изменился ландшафт игроков сегмента и рекламодателей после остановки деятельности ключевых платформ — источников мобильного трафика? Какие альтернативные источники трафика и рекламного инвентаря смогли предложить участники мобильного сегмента? Как изменились KPI компаний и как поменялся мобайл-перформанс в целом? Где и как маркетологи закупают рекламу для привлечения новых пользователей? Какой будет деловая активность в mobile ad до конца года и с какими трудностями мы столкнемся в будущем году? Приглашенные спикеры представят анализ текущей ситуации, прогнозы и самые свежие кейсы и технологические решения.

Андрей Данилин
S7 Airlines
Андрей Данилин
Head of Digital
Модератор
S7 Airlines
Дарья Горелова
Go Mobile
Дарья Горелова
Client Services Director
Go Mobile
Артур Латыпов
Adv.Cake
Артур Латыпов
Директор по запуску новых проектов
Adv.Cake
Сергей Вартумян
Yabbi
Сергей Вартумян
Директор клиентского сервиса
Yabbi
Руслан Осин
VK
Руслан Осин
Руководитель отдела клиентского опыта
VK
Александр Смирнов
ВТБ
Александр Смирнов
Вице-президент по цифровому маркетингу
ВТБ
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14:40–15:00
Зал 3

Перерыв

15:00–16:00
Зал 3

«Догони меня, если сможешь»: как искать и находить необычные аудитории в диджитал

Каждый бренд стремится найти свою аудиторию любыми возможными способами. Он хочет не только привлечь внимание потенциальных клиентов, но и превратить их в лайки, клики и в конечном итоге в продажи. Иногда бывает сложно найти нужную аудиторию с помощью стандартных методов и технологий, поэтому требуется нестандартное мышление и находчивость. В настоящее время особенно актуальна проблема дефицита инвентаря и аналитических платформ. Совместно со Scanners мы пригласили маркетологов и цифровых специалистов в секцию, где они смогут поделиться своим опытом и знаниями о том, как и где найти потребителей в цифровой среде, особенно если целью является достижение необычной или специфической аудитории.

Лидер секции — Scanners.

Александр Папков
Media Direction Group
Александр Папков
Директор по технологиям
Модератор
Media Direction Group
Елена Нечаева
«МегаФон»
Маргарита Чаплыгина
Руководитель по цифровым медиаканалам
«МегаФон»
Яна Чупина
«Билайн»
Яна Чупина
Руководитель департамента медиапланирования и инфлюенс-маркетинга
«Билайн»
Эльвира Сафаева
Weborama
Эльвира Сафаева
Заместитель генерального директора
Weborama
Ирина Гратинская
Scanners
Ирина Гратинская
Заместитель генерального директора
Scanners
Айна Кочумова
TeleGate
Айна Кочумова
Коммерческий директор
TeleGate
Александр Багринцев
Sunlight
Александр Багринцев
Директор по Digital-маркетингу
Sunlight
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16:00–16:20
Зал 3

Перерыв

16:20–17:50
Зал 3

Make Content Great Again!

Мы находимся в периоде информационной эры, который продолжается и характеризуется глобальным сдвигом от традиционной индустрии, установленной индустриальной революцией, к оцифрованной и компьютеризованной индустрии, основанной на передаче информации. За последние 20 лет человечество создало огромное количество контента, больше, чем когда-либо прежде в своей истории! Но много не всегда значит качественно, интересно и тем более полезно. Сегодня традиционные медиа, социальные сети, мессенджеры, брендовые медиа, ретейл-медиа и блогеры вываливают на потребителя массу ненужной информации, которая не оказывает влияния на его жизнь. Однако каждый из нас (паблишеров, рекламщиков, маркетологов и пиарщиков) стремится быть полезным для своей ЦА и эффективным в достижении собственных целей. Но действительно ли мы знаем, как люди потребляют информацию, как читают заголовки, смотрят сторис, скроллят, комментят и репостят? Давайте обсудим с издателями, брендами и блогерами, как мы можем сегодня создавать и предоставлять полезную информацию с максимальной выгодой для себя и нашей аудитории.

Александра Монтаг
AdIndex
Александра Монтаг
Видеожурналист
Модератор
AdIndex
Дмитрий Вилкин
СМИ2
Дмитрий Вилкин
Директор отдела по работе с партнерами
Модератор
СМИ2
Мария Белышева
Mediascope
Мария Белышева
Руководитель сектора поддержки клиентов сегмента «рекламные агентства»
Mediascope
Адиля Ильясова
Фармацевтическая компания
Адиля Ильясова
Директор по клиентскому опыту, медиа и инновациям
Фармацевтическая компания
Василий Богданов
Little Big Agency
Василий Богданов
Основатель
Little Big Agency
Виолетта Юрьева
MIXIT
Виолетта Юрьева
Директор по маркетингу
MIXIT
Олеся Романова
ИД «Коммерсантъ»
Олеся Романова
Руководитель группы социальных медиа
ИД «Коммерсантъ»
Ольга Воронцева
Woman.ru
Ольга Воронцева
Главный редактор
Woman.ru
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18:00–23:00
Центральная площадь рекламного города

Караоке-батл «Музыкальные рифмы рекламных ревербераций»

Всегда было интересно, почему реклама в телевизоре громче основной программы? Потому что никто не умеет петь с такой отдачей, как рекламщики и маркетологи. Их голоса способны растопить даже самые холодные сердца ЛПР. И вы сможете сами в этом убедиться. Поднимайте бокалы и приготовьтесь к настоящему караоке-батлу. Голосистые рекламщики, музыкальный бенд (а не просто скачанные из интернета песни) и настоящий профессиональный бэк-вокал. Кто станет звездой вечера и завоюет симпатии зрителей? Чье пение рекламный мир запомнит на долгие годы? Покажет битва!

Караоке-батл состоится на центральной площади города. Никакие дожди или метели (мало ли) нас не остановят! Голос рекламы будет услышан!

09:00–10:00
Зал 4

Регистрация, приветственный кофе

10:00–11:30
Зал 4

Кейсы I

25 рекламных историй этого лета.

Весь день в четвертом зале вы сможете смотреть и слушать эксклюзивные кейсы о том, как идеи и теории превращались в реальность — продукты, сервисы, технологические и инновационные прорывы. В нашей самой прикладной секции маркетологи, рекламисты и авторы поделятся своим опытом в создании рекламных кампаний и сервисов, уникальными инсайтами и актуальными форматами взаимодействия с потребителями. Слушатели получат доступ к цифрам, фактам и бенчмаркам напрямую от их создателей. Истории, представленные в этом году, станут не только источником вдохновения, но и ориентиром для всей индустрии, определяющим победителей в борьбе за внимание и доверие потребителей.

Светлана Филия
«СберСеллер»
Светлана Филия
Руководитель отдела продаж
Модератор
«СберСеллер»
Елена Джеглав
VK
Елена Джеглав
Руководитель проектной группы
VK
Елена Певень
«Май Брендс»
Елена Певень
Директор по омниканальным коммуникациям
«Май Брендс»
Ирина Кузнецова
ВТБ
Ирина Кузнецова
Ведущий менеджер службы планирования и размещения рекламы в Интернете
ВТБ
Маргарита Козлова
YABBI
Маргарита Козлова
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
YABBI
Мария Корсунская
KDL
Мария Корсунская
Директор по маркетингу
KDL
Валентин Ельцов
Gallery
Валентин Ельцов
Директор по продукту
Gallery
Александр Казаков
MGcom
Александр Казаков
Директор по развитию 360
MGcom
Виталий Шахматов
Hoff
Виталий Шахматов
Директор по цифровому маркетингу
Hoff
Никита Прибыловский
РА SA Media
Никита Прибыловский
CEO
РА SA Media
Ольга Костякова
«Национальная Лотерея»
Ольга Костякова
Руководитель департамента маркетинга
«Национальная Лотерея»
Альберт Валиуллин
Burger King
Альберт Валиуллин
Глава маркетинговых коммуникаций
Burger King
Тигран Аракелян
Burger King
Валентин Ельцов
Head of Media
Burger King
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11:30–12:00
Зал 4

Кофе-брейк

12:00–13:00
Зал 4

Кейсы II

25 рекламных историй этого лета.

Весь день в четвертом зале вы сможете смотреть и слушать эксклюзивные кейсы о том, как идеи и теории превращались в реальность — продукты, сервисы, технологические и инновационные прорывы. В нашей самой прикладной секции маркетологи, рекламисты и авторы поделятся своим опытом в создании рекламных кампаний и сервисов, уникальными инсайтами и актуальными форматами взаимодействия с потребителями. Слушатели получат доступ к цифрам, фактам и бенчмаркам напрямую от их создателей. Истории, представленные в этом году, станут не только источником вдохновения, но и ориентиром для всей индустрии, определяющим победителей в борьбе за внимание и доверие потребителей.

Наталья Матушкина
ТАСС
Наталья Матушкина
Руководитель управления продаж рекламы и рекламных технологий
Модератор
ТАСС
Сергей Мильчев
Adv.Cake
Сергей Мильчев
Коммерческий директор
Adv.Cake
Андрей Недосекин
Ingate
Андрей Недосекин
Performance Business Unit Director
Ingate
Александр Ценько
ПЭК
Александр Ценько
Head of Digital
ПЭК
Александр Борзов
«Самокат»
Александр Борзов
Руководитель департамента маркетинга привлечения
«Самокат»
Ксения Телицына
Сейлз-хаус «Газпром-медиа»
Ксения Телицына
Менеджер по продажам цифрового инвентаря ТНТ / ТНТ4
Сейлз-хаус «Газпром-медиа»
Ирина Чайковская
«Билайн»
Ирина Чайковская
Ведущий менеджер по развитию аналитических продуктов
«Билайн»
Анастасия Кирилова
«Магнит»
Анастасия Кирилова
Менеджер по развитию бизнеса направления Data & Insights
«Магнит»
Елена Никитина
Go Mobile
Елена Никитина
Buying Director
Go Mobile
Кристина Симакова
Go Ahead
Кристина Симакова
Head of Go Design
Go Ahead
Ирина Гратинская
Scanners
Ирина Гратинская
Заместитель генерального директора
Scanners
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13:00–13:40
Зал 4

Перерыв

13:40–14:40
Зал 4

Кейсы III

25 рекламных историй этого лета.

Весь день в четвертом зале вы сможете смотреть и слушать эксклюзивные кейсы о том, как идеи и теории превращались в реальность — продукты, сервисы, технологические и инновационные прорывы. В нашей самой прикладной секции маркетологи, рекламисты и авторы поделятся своим опытом в создании рекламных кампаний и сервисов, уникальными инсайтами и актуальными форматами взаимодействия с потребителями. Слушатели получат доступ к цифрам, фактам и бенчмаркам напрямую от их создателей. Истории, представленные в этом году, станут не только источником вдохновения, но и ориентиром для всей индустрии, определяющим победителей в борьбе за внимание и доверие потребителей.

Елизавета Ковалева
AdIndex
Елизавета Ковалева
Журналист
Модератор
AdIndex
Маргарита Чаплыгина
«Яндекс»
Маргарита Чаплыгина
Руководитель группы развития медийных проектов
«Яндекс»
Григорий Мосесов
SkyTecKnowlogy
Григорий Мосесов
Digital Planning Director
SkyTecKnowlogy
Дмитрий Карманов
Digital Alliance
Дмитрий Карманов
Директор по продуктам и работе с партнерами
Digital Alliance
Павел Симонов
SkillBox
Павел Симонов
Директор по маркетингу
SkillBox
Владимир Кирко
i.com
Владимир Кирко
Руководитель группы аналитики
i.com
Наталья Гремитских
«АвтоВаз»
Наталья Гремитских
Диджитал-директор
«АвтоВаз»
Мария Кулешова
«Барьер»
Мария Кулешова
Директор по маркетингу
«Барьер»
Иван Парышев
AstraLab
Иван Парышев
CEO&Основатель
AstraLab
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14:40–15:00
Зал 4

Перерыв

15:00–16:00
Зал 4

Кейсы IV

25 рекламных историй этого лета.

Весь день в четвертом зале вы сможете смотреть и слушать эксклюзивные кейсы о том, как идеи и теории превращались в реальность — продукты, сервисы, технологические и инновационные прорывы. В нашей самой прикладной секции маркетологи, рекламисты и авторы поделятся своим опытом в создании рекламных кампаний и сервисов, уникальными инсайтами и актуальными форматами взаимодействия с потребителями. Слушатели получат доступ к цифрам, фактам и бенчмаркам напрямую от их создателей. Истории, представленные в этом году, станут не только источником вдохновения, но и ориентиром для всей индустрии, определяющим победителей в борьбе за внимание и доверие потребителей.

Ирина Шпунтова
Mediascope
Ирина Шпунтова
Руководитель сектора корпоративных коммуникаций
Mediascope
Татьяна Теплоухова
«МЕДИА1»
Татьяна Теплоухова
Руководитель digital-продаж, группа компаний
«МЕДИА1»
Анастасия Макарова
«МЕДИА1»
Анастасия Макарова
Руководитель группы спонсорских продаж, группа компаний
«МЕДИА1»
Наталия Фролова
VOX Russia
Наталия Фролова
СЕО
VOX Russia
Александр Крупин
icontext
Александр Крупин
Digital Director
icontext
Юлия Гревцева
VK
Юлия Гревцева
Менеджер инновационных решений
VK
Татьяна Кондратьева
«Северсталь»
Татьяна Кондратьева
Начальник управления маркетинговых коммуникаций
«Северсталь»
Ирина Градова
«Самолет»
Ирина Градова
Head of Digital
«Самолет»
Григорий Новиков
«Национальные Приоритеты»
Григорий Новиков
Директор по развитию
«Национальные Приоритеты»
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16:00–16:20
Зал 4

Перерыв

16:20–17:50
Зал 4

Жизнь без фильтров: как инфлюенсеры справляются с реальностью

В 2022 году инфлюенсерский рынок столкнулся с потерей двух основных источников трафика, и на данный момент для них не было найдено полноценной замены. Однако спрос на широкий цифровой инвентарь продолжает расти. Роль маркетинга влияния, который до сих пор был значимой движущей силой в онлайн-продвижении, изменилась за последние два года. Участники данной секции обсудят, насколько он смог адаптироваться, предложить новое понимание технологий и сервисов, а также какие ответы на вопросы еще предстоит найти в этой области.

Елизавета Худоятова
AdIndex
Елизавета Худоятова
Журналист
Модератор
AdIndex
Евгений Гуцал
Дзен
Евгений Гуцал
Руководитель группы оригинального контента
Дзен
Екатерина Бокова
WildJam
Екатерина Бокова
COO
WildJam
Юлия Долгова
LabelUP
Юлия Долгова
CEO
LabelUP
Евгения Казакова
Perfluence
Евгения Казакова
Операционный директор
Perfluence
Таня Иванова
Hello blogger
Таня Иванова
CEO
Hello blogger
Кирилл Семин
Semin Agency
Кирилл Семин
CEO
Semin Agency
Карина Каспарянц
Блогер
Карина Каспарянц
Блогер
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18:00–23:00
Центральная площадь рекламного города

Караоке-батл «Музыкальные рифмы рекламных ревербераций»

Всегда было интересно, почему реклама в телевизоре громче основной программы? Потому что никто не умеет петь с такой отдачей, как рекламщики и маркетологи. Их голоса способны растопить даже самые холодные сердца ЛПР. И вы сможете сами в этом убедиться. Поднимайте бокалы и приготовьтесь к настоящему караоке-батлу. Голосистые рекламщики, музыкальный бенд (а не просто скачанные из интернета песни) и настоящий профессиональный бэк-вокал. Кто станет звездой вечера и завоюет симпатии зрителей? Чье пение рекламный мир запомнит на долгие годы? Покажет битва!

Караоке-батл состоится на центральной площади города. Никакие дожди или метели (мало ли) нас не остановят! Голос рекламы будет услышан!

Купить билет

  • Доступ ко всем залам в течение всего дня
  • Кофе-брейки
  • Доступ к after-party
  • Вечерний фуршет, б/а и алкогольные напитки
15 000 ₽

Как это было

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По вопросам спонсорства и покупки билетов
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По организационным вопросам
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По работе
со спикерами
По общим вопросам:
+7 909 622-90-02
[email protected]

Место проведения,
как добраться

LOFT#4
ЗИЛ, Автозаводская, Технопарк
2-й Кожуховский пр., 29, корп. 6
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