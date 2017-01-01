AdIndex City Conference 2023

Тема, о которой поговорим в рекламном городе, — время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Мы все еще находимся в поиске стабильности и ищем выходы из кризисной ситуации. Но есть и хорошие новости (они виднеются где-то там вдали) — появление новых российских брендов, возвращение рекламодателей и оживление рынка дают жителям нашего города надежду на скорое восстановление. Однако все еще неясно, что же нас ждет в будущем. Сейчас мы все находимся в поиске коллабораций и партнерств, в росте и спросе на предложения от технологических платформ и омниканального ретейла. Маркетологи и рекламщики по-прежнему заинтересованы в создании качественного контента и развитии бренд-медиа. Спрос на big idea, антикризисные решения и качественный PR — вечнозеленая тема!

Но это еще не все — свайпьте влево.